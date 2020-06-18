2020-06-18T09:03:55+03:00
Общество

В Каневском районе благоустраивают три парка

В муниципалитет направлено 93 млн рублей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае активно реализовывается нацпроект «Жилье и городская среда». В Каневском районе по этой программе благоустраивают парки сразу в трех сельских поселениях.

- На проведение работ в муниципальное образование направлено более 93 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В станице Привольной проводят реконструкцию зоны отдыха с апреля. Здесь укладывают пешеходные дорожки из тротуарной плитки, ставят бордюры. Также установят лавочки, фонари освещения, детскую игровую площадку и спортивную зону с тренажерами.

В Новодеревянковском и Новоминском сельском поселениях также реконструируют парки. Проекты похожи – дорожки из плиточки, площадки и озеленение.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Тихорецком районе на реконструкцию парка выделили 20 млн рублей. Работы кипят в Архангельском сельском поселении. Здесь также появились новые пешеходные дорожки. На подходе установка детской игровой площадки со спортивными тренажерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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