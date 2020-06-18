2020-06-18T09:26:13+03:00
Общество

Половина жителей Кубани занимаются спортом профессионально

В регионе массово строят спортплощадки
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края отмечают, что за пять лет количество систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей Кубани выросло более чем на 600 тысяч. А количество тех, кто профессионально занимается спортом, составило половину жителей региона - 52,5%.

- Пять лет назад профессионально увлекающихся спортом было 39% от жителей края. С каждым годом мы наблюдаем позитивный рост, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани активно строится многофункциональные площадки, стадионы, малобюджетные спорткомплексы, центры единоборств. Только в этом году одномоментно возводится и ремонтируется 57 спортивных объектов.

Например, «Комсомолка» сообщала, что в лицее № 64 Краснодара начали делать капитальное обновление дворовой территории. Здесь приводят в порядок стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадкой. На этой территории ремонт идёт впервые за полвека с момента постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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