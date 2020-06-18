2020-06-18T10:56:18+03:00
Общество

На Кубани за пять лет поступления предприятий АПК в бюджет края выросли на 50%

Регион продолжает удерживать позиции гаранта продовольственной безопасности страны
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарский край уже достиг рейтинговых показателей по большинству позиций доктрины продовольственной безопасности страны. В том числе в целевых результаты по зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу.

– В крае производятся в необходимом количестве практически все продукты. Наш аграрный комплекс не только кормит край и страну. За последние пять лет налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50% – до 25 млрд рублей. В 2015 году эта сумма составляла 16 млрд рублей, – сообщил вице-губернатор края Андрей Коробка.

Хорошие экономические показатели власти связывают с увеличением новых агропредприятий и качественному росту уже существующих. Для их развития в регионе создаются особые условия.

Ранее "Комсомолка" сообщала про налоговые послабления предпринимателям и поддержку АПК. Кубанские депутаты разработали комплекс мер по спасению экономики. Например, в регионе приняли инициативу «О введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Краснодарского края». Предназначен он для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей без наемных работников.

Стоит отметить, что финансирование отрасли АПК в этом году составляет 8,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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