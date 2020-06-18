В Новороссийске пьянка двух сожителей закончилась поножовщиной
Днем 17 июня в одной из квартир поселка Гайдук, что в Новороссийске, было небольшое застолье. Двое сожителей - 35-летняя женщина и 30-летний мужчина - выпивали. В какой-то момент между ними возникла ссора, превратившаяся в словесную перепалку, а затем и вовсе в драку. Мадам взяла кухонный нож и из личной неприязни ударила им своего собутыльника в область грудной клетки. От сильной кровопотери пострадавший скончался на месте.
Жить с этим гражданка дальше не могла, а потому сама заявила о случившемся в правоохранительные органы. Следственно-оперативная группа прибыла на место, подозреваемую задержали в тот же день.
- Вину в совершенном убийстве женщина признала полностью, в настоящий момент против нее СК возбудил уголовное дело по 105 статье УК - убийство, - рассказал "КП" заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СКР региона Роман Федоров.
В настоящий момент, по его словам, суд рассматривает вопрос о заключении под стражу подозреваемой. А следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее житель Армавира избил до смерти свою возлюбленную. В ходе распития алкоголя они также поругались, в итоге мужчина схватил нож и ударил ее не менее 11 раз в лицо и шею.
ИСТОЧНИК KP.RU
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