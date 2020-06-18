В Сочи 8-летний мальчик получил травму ноги по дороге к водопаду Пасть Дракона

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:30:35+03:00

В Сочи 8-летний мальчик получил травму ноги по дороге к водопаду. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

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В Сочи спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России транспортировали из леса 8-летнего ребенка с травмой ноги. О происшествии сообщила мать мальчика.

- Во время прохождения экомаршрута, в 200 метрах от водопада «Пасть Дракона», он поскользнулся на тропе и упал коленом на острые камни. Прибывшие на место спасатели наложили на ногу ребенка фиксирующую повязку, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - На носилках мальчик был транспортирован по лесной тропе к машине скорой помощи.

Как сообщилось ранее, в июне в Сочи турист заблудился в районе водопада Пасть Дракона.

ИСТОЧНИК KP.RU