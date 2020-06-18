Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 18 июня скончались еще два человека

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:24:06+03:00

С начала пандемии в регионе погибло 57 человек с COVID-19

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За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 69 случай заболевания. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельных случаях.

Летальные случаи произошли в инфекционной больнице №2 Сочи и Тихорецкой ЦРБ.

- 58-летняя жительница Туапсе остро заболела 22 мая. С 25 мая она находилась на ИВЛ в сочинской инфекционной больнице. На фоне коронавируса у нее развились двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелой степени и синдром полиорганной недостаточности с отеком легких, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края отметили, что женщина страдала сахарным диабетом и гипертонической болезнью.

А в Тихорецкой больнице умер житель станицы Кавказской. В медучреждении у 61-летнего мужчины были диагностированы двусторонняя полисегментарная пневмония и острая респираторная недостаточность. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. В больницу его положили 10 мая, а с 21 числа перевели в реанимацию. Через пять дней подключили к аппарату ИВЛ. Но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. У мужчины было сопутствующее заболевание – гипертония.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новые случаи заражения выявили в 19 муниципалитетах края. Самое большое количество заболевших в Краснодаре - здесь за последние судки выявили 14 человек. Далее семь в Гулькевичском районе и по шесть человек в Сочи, Геленджике и Тихорецком районе. В остальных муниципалитетах от одного до четырех зараженных. Среди заболевших семеро детей. Они находятся в Краснодаре и Сочи, а также в Гулькевичском, Туапсинском и Славянском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU