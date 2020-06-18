На перекрестке улиц Буденного и Тургенева на сутки отключат светофоры
Из-за установки новых светофоров на перекрестке улиц Буденного и Тургенева с 10.00 19 июня и до 20.00 20 июня не будут работать светофоры.
- Они будут заменены на новые, - сообщили в мэрии Краснодара.
В целом в ближайшее время на данном участке собираются заменить все 10 светофоров.
Напомним, в Краснодаре продлили конкурс концепций подсветки улицы Красной.Из уже присланных вариантов выделили двух лидеров. Заявку на участие в конкурсе желающие могут прислать на электронный адрес: str@krd.ru. В теме письма указать: «конкурс_иллюминация», также к трем визуализациям своего варианта нужно прикрепить пояснительную записку с описанием материалов, цветов, конструкций и концепции.
О сроках окончания конкурса планируют сообщить дополнительно. "КП" - Кубань" следит за ходом голосования за проект иллюмининации на главной улице кубанской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU