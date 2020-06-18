2020-06-18T19:52:44+03:00
Общество

Краснодарская школьница поедет на Парад Победы в Москву

Лена Соколова стала финалисткой конкурса сочинений
Ева МУР@kp_kuban
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Елена Соколова. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяЕлена Соколова. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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10-классница из Краснодара Лена Соколова написала душевное письмо о своем прадеде и его боевых товарищах и стала одним из лучших авторов сочинений. "Без срока давности" - так назывался конкурс, в котором школьница приняла участие.

Девочка назвала свою работу «Все они живы». Среди 133 тысяч участников со всей страны Елене Соколовой удалось войти в число лучших.

– Теперь Лена в числе лучших поедет в Москву и посетит с экскурсией музей Великой Отечественной войны. А 24 июня будет сидеть на Красной Площади и наблюдать грандиозное событие - Парад Победы, – сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Кубани.

Напомним, в Краснодарском крае Парад победы пройдет в единственном городе - Новороссийске. Сегодня, 18 июня, в городе-герое прошла очередная репетиция ее воздушной части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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