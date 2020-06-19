На Кубани аграрии получили более 2 млрд рублей господдержки

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:08:19+03:00

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В Краснодарском крае предприятий АПК каждый год получают финансовую поддержку. В регионе с начала года до аграриев уже доведено свыше 2,1 млрд рублей субсидий.

– Полностью выплачены субсидии на выращивание овощных культур открытого грунта и элитное семеноводство. Сейчас документы принимают на закладку и уход за садами и виноградниками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Власти планируют уделить больше внимания агрострахованию. На сегодняшний день аграрии Кубани застраховали с господдержкой 72,2 тысячи га сельхозкультур, сумма краевых субсидий составила 65,2 млн рублей. Страховые компании приняли на себя обязательства в объеме 4,7 млрд рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани за пять лет поступления предприятий АПК в бюджет края выросли на 50%. Регион продолжает удерживать позиции гаранта продовольственной безопасности страны. Хорошие экономические показатели власти связывают с увеличением агропредприятий и качественному росту уже существующих. Для их развития в регионе создаются особые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU