Армавирскому заводу, который оказался в кризисной ситуации, нашли заказчиков

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:09:08+03:00

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Для разрешения кризисной ситуации в Армавирский машиностроительный завод посещала рабочая группа. Специалисты краевой администрации выработали план и помогли найти заказчиков.

- АМЗ будет изготавливать металлические конструкции для железнодорожных мостовых переходов, а также осуществлять механическую обработку деталей и узлов ветровых установок. Это позволит уже в июне привлечь к работе значительную часть трудового коллектива предприятия, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Также на предприятии частично погасили задолженность перед работниками по зарплате. Полностью закрыть пробелы планируется до конца года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Армавире реализуется нацпроет «Культура». В местную музыкальную школу закупили компьютеры и учебную литературу, в ближайшее время поставят еще и музыкальные инструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU