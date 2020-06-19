2020-06-19T10:09:08+03:00
Общество

Армавирскому заводу, который оказался в кризисной ситуации, нашли заказчиков

АМЗ изготовит металлоконструкции для железнодорожных мостовых переходов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Для разрешения кризисной ситуации в Армавирский машиностроительный завод посещала рабочая группа. Специалисты краевой администрации выработали план и помогли найти заказчиков.

- АМЗ будет изготавливать металлические конструкции для железнодорожных мостовых переходов, а также осуществлять механическую обработку деталей и узлов ветровых установок. Это позволит уже в июне привлечь к работе значительную часть трудового коллектива предприятия, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Также на предприятии частично погасили задолженность перед работниками по зарплате. Полностью закрыть пробелы планируется до конца года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Армавире реализуется нацпроет «Культура». В местную музыкальную школу закупили компьютеры и учебную литературу, в ближайшее время поставят еще и музыкальные инструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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