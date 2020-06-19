2020-06-19T11:04:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года увеличилось на 64 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года увеличилось на 64 человека. В оперативном штабе уточнили, что зараженные зафиксированы в 18 муниципальных образованиях. Возраст пациентов от 4 лет до 91 года. Среди них 35 мужчин и 29 женщин. В их числе семеро детей.

- Больше всего выявленных пациентов с короновирусной инфекцией в Краснодаре - здесь 20 тестов показали положительный результат. В Армавире – 10. По шесть случаев зафиксировано в Сочи и Новороссийске, пять – в Кавказском, четыре – в Апшеронском и два – в Выселковском районах. По одному человеку подтверждено в Геленджике, Динском, Тихорецком, Гулькевичском, Каневском, Новокубанском, Славянском, Северском, Абинском, Отрадненском и Крымском районах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в оперштабе.

Статистика показывает, что каждые сутки выявленных с короновирусной инфекцией становится меньше. В связи с положительной динамикой Вениамин Кондратьев отменил карантин. Заработают крупные торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений. Начнут работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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