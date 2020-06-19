Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 19 июня 2020: карантин снят, но режим остался

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 19 июня 2020 года, самые важные события. Оперативный штаб Краснодарского края каждый день информирует о ситуации с корнавирусом. По последним данным, в кубанской столице 14 новых случаев заболевания.

Впервые с мая число заболевших ниже 70 человек. В Роспотребнадзоре отмечают положительную динамику. На полях сражения с инфекцией кубанским медикам удается отыгрывать. Это дало возможность властям объявить, что прежняя докарантинная жизнь возвращается.

Карантин снят с гостиниц и отелей без медлицензий, а туристам больше не нужно делать дорогостоящий анализ на коронавирус перед отъездом.

Принимающая сторона решила обойтись минимальным барьером - измерением температуры при въезде в регион.

С 21 июня заработают крупные торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений.

Начнут работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.

На деловые встречи можно будет собирать до сотни гостей.

С 1 июля начнется смена в детских здравницах, но только для детей из Краснодарского края.

Посещать теперь можно все, но не снимая защитных масок. Места массовых скоплений народа тоже пока останутся в режиме ожидания.