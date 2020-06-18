Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 18 июня 2020 года: заболели семеро детей

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:50:53+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 июня 2020 года

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Как стало известно, за последние 24 часа коварную инфекцию подхватили еще 69 человек на Кубани. У заболевших - положительные тесты на коронавирус. Как сообщает оперативный штаб региона, новые случаи заражения выявили в 19 муниципалитетах края.

- Самое большое количество заболевших в Краснодаре - здесь за последние судки выявили 14 человек. Далее семь в Гулькевичском районе и по шесть человек в Сочи, Геленджике и Тихорецком районе. В остальных муниципалитетах от одного до четырех зараженных, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в оперштабе.

Стоит отметить, что общее число подтвержденных случаев Covid-19 на Кубани достигло 5252. В настоящее время 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. За время пандемии в крае скончалось 57 человек.

Статистика показывает, что каждые сутки выявленных с короновирусной инфекцией становится меньше. Что будет после карантина, который продлен до 21 июня, сообщит губернатор на оперштабе, который состоится сегодня, 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU