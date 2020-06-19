2020-06-19T11:42:07+03:00
Общество

В Сочи осудили мужчину, который оставил умирать на обочине избитую им сожительницу

Суд назначил жителю Томска 9 лет лишения в колонии строгого режима
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи осудили мужчину, который оставил умирать на обочине избитую им сожительницу. Фото: архив КПВ Сочи осудили мужчину, который оставил умирать на обочине избитую им сожительницу. Фото: архив КП
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В Сочи мужчина признан виновным в причинении телесных повреждений своей сожительнице, которую он оставил умирать на обочине.

16 ноября 2019 года они поссорились. Мужчина нанес гражданской жене не менее 12 ударов и после этого уехал, оставив женщину умирать в районе автобусной остановки «Орлиные скалы».

Избитую нашли местные жители, вызвали неотложку, но врачам спасти ее не удалось. Фигурант покинул территорию Краснодарского края и был задержан в Томске.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - отметили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщалось ранее, о том, что знакомая скончалась, он узнал из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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