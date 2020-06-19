2020-06-19T13:19:46+03:00
Происшествия

Умер заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха

Вячеслав Смеюха руководил многими кубанскими СМИ и региональным Союзом журналистов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: ruspekh.ruФото: ruspekh.ru
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О смерти Вячеслава Смеюхи стало известно 19 июня. О том, что он умер, сообщили родственники. Вячеслав Сергеевич продолжительное время болел.

11 декабря прошлого года мэтр кубанской журналистики отметил 70-летие.

Свою карьеру в СМИ Вячеслав Смеюха начал в 1968 году. Он работать во множестве разных изданий. Был редактором газеты в Брюховецком районе, завотделом «Комсомольца Кубани», стоял у истоков и возглавлял в тяжелое перестроечное время «Краснодарские известия», курировал «Кубанские новости». Занимал кресло директора «Телерадиокомпании «НТК». а также был руководителем Союза журналистов Краснодарского края.

У Вячеслава Смеюхи есть множество высоких наград, среди которых – медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, он – обладатель званий «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный журналист Кубани». В 2019 году за большой вклад в развитие СМИ региона ему был присвоен почетный знак Союза журналистов Кубани «Признание».

"Комсомольская правда" выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Сергеевича!

Ранее "Комсомолка" сообщала о смерти директора «Казак FM» Виктора Мальчевского.

новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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