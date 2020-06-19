Футболисты ФК «Ростов» вылетели на игру в Сочи

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:15:01+03:00

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Как сообщили в пресс-службе ФК «Ростов», несколько минут назад футболисты вылетели в олимпийскую столицу России. Матч 19 июня все же состоится, несмотря на то, что ранее у нескольких игроков команды из Ростова тест на коронавирус показал положительный результат. Руководство клуба предложило сочинцам перенести матч, однако те отказались.

В итоге игра все-таки состоится. Об этом «Комсомолка» писала ранее. А несколько минут назад стало известно, что ростовские футболисты уже выехали в аэропорт.

- Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов», не застрахован никто, - заявили в пресс-службе команды.

Напомним, матч пройдет сегодня, 19 июня, на стадионе «Фишт». Начало игры – 20:00. Прямая трансляция будет вестись на сайте «Комсомольской правды», а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

О составе игроков, которые выйдут на поле, пока не сообщается. Лишь объявлено, что об этом станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU