19 Июнь 2020 2020-06-19T21:30:01+03:00

В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина. Фото пресс-службы Международного аэропорта курорта.

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В Сочи ожидается резкое увеличение потока туристов, начиная с 21 июня. Уже в день отмены карантина Международный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова рассчитывает обслужить 83 рейса, что примерно в два раза больше, чем в начале лета.

- Мы ожидаем увеличение количества рейсов. Так, 21 июня планируется обслужить 83 рейса. А 22 июня - уже 117 - на прилёт и на вылет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края с 21 июня отменил карантин: разрешили работать всем гостиницам и санаториям.

ИСТОЧНИК KP.RU