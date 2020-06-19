2020-06-19T21:30:01+03:00
Общество

В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина

21 июня аэропорт курорта планируется обслужить 83 рейса
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина. Фото пресс-службы Международного аэропорта курорта.В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина. Фото пресс-службы Международного аэропорта курорта.
Изменить размер текста:

В Сочи ожидается резкое увеличение потока туристов, начиная с 21 июня. Уже в день отмены карантина Международный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова рассчитывает обслужить 83 рейса, что примерно в два раза больше, чем в начале лета.

- Мы ожидаем увеличение количества рейсов. Так, 21 июня планируется обслужить 83 рейса. А 22 июня - уже 117 - на прилёт и на вылет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края с 21 июня отменил карантин: разрешили работать всем гостиницам и санаториям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Краснодаром обнаружили загадочную находку времен строительства египетских пирамид
"Сочи" разгромил "молодежку" ФК "Ростов" в домашнем матче
В Краснодаре река Кубань унесла 12-летнего мальчика, который решил искупаться
В Сочи на горных курортах возобновили полеты на парапланах и воздушном шаре
В Сочи ожидают резкое увеличение турпотока в день отмены карантина
В военном инновационном техополисе «Эра» прошла научная конференция
82-летний военный катер, поднятый со дна моря во время строительства Крымского моста, обосновался в Геленджике
Энергетики Сочинского филиала отремонтировали 230 километров высоковольтных линий
СК «ЮгСтройИмпериал» начал строительство нового детского сада
Кубанские медики получили новое оборудование для борьбы с онкологией
Первый благотворительный музыкальный онлайн-фестиваль пройдет в Краснодаре
В Сочи автомобиль сорвался с дороги и упал с горы, застряв в дереве
Стал известен состав ФК "Ростов" на игру с "Сочи"
В СГУ возобновляется набор на специальность «ландшафтная архитектура»
Футболисты ФК «Ростов» вылетели на игру в Сочи
На Кубани и в Адыгее разыскивается мальчик с пятном на ягодице, сбежавший из Тулуна в 2005 году
Убил, собрал вещи и спокойно ушел: в Адыгее пьянка закончилась поножовщиной
Умер заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Над Кубанью повисло гало
После вечеринки на карантине ночной клуб в Геленджике закрыли на два месяца
В Сочи осудили мужчину, который оставил умирать на обочине избитую им сожительницу
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлится до 6 июля
В поселке Знаменском Краснодара строят новый детский сад
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года: заболели семеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года увеличилось на 64 человека
Армавирскому заводу, который оказался в кризисной ситуации, нашли заказчиков
Отмена карантина в Краснодаре: откроются 30 торговых центров и 27 отелей
Выборы губернатора Краснодарского края: «Единая Россия» выдвинула Вениамина Кондратьева