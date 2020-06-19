В Сочи на горных курортах возобновили полеты на парапланах и воздушном шаре
На курортах Горного крастера Сочи после снятия ограничений возобновили полеты на парапланах. Экстремальный аттракцион предполагает большой перепад высот. Средняя продолжительность полета – полчаса.
В ближайшие дни над Красной Поляной на высоте 1000 метров над уровнем моря поднимется и воздушный шар.
- В высокогорном парке аттракционов на высоте выше 2200 метров после снятия карантина снова начнут работу качели над пропастью и мегазиплайн, длиной более одного километра, - поделились планами в пресс-службе курорта «Красная Поляна».
Как сообщалось ранее, в Сочи на горном курорте Красная Поляна после снятия режима карантина открываются отели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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