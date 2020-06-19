19 Июнь 2020 2020-06-19T22:09:58+03:00

В Сочи на горных курортах возобновили полеты на парапланах и воздушном шаре. Фото пресс-службы курорта Красная Поляна

Снова открывается и парк аттракционов на высоте выше 2200 метров над уровнем моря

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На курортах Горного крастера Сочи после снятия ограничений возобновили полеты на парапланах. Экстремальный аттракцион предполагает большой перепад высот. Средняя продолжительность полета – полчаса.

В ближайшие дни над Красной Поляной на высоте 1000 метров над уровнем моря поднимется и воздушный шар.

- В высокогорном парке аттракционов на высоте выше 2200 метров после снятия карантина снова начнут работу качели над пропастью и мегазиплайн, длиной более одного километра, - поделились планами в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Как сообщалось ранее, в Сочи на горном курорте Красная Поляна после снятия режима карантина открываются отели.

ИСТОЧНИК KP.RU