В Новороссийске открылся сквер 75-летия Победы

21 Июнь 2020 2020-06-20T22:56:02+03:00

А на территории зеленой зоны высадили 75 деревьев

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В городе-герое торжественно открыли новую зону отдыха - сквер 75-летия Победы. Он находится напротив мемориального комплекса «Малая земля».

- Новый сквер пролегает вдоль улицы Героев Десантников. С одной стороны парка расположен памятник штурмовику ИЛ-2, с другой – «Южные пруды», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В зоне отдыха поставили современные световые конструкции в форме звезд. На благоустройство парка потрачено около 25 млн рублей.

Стоит отметить, что после предложения губернатора обустроить скверы в честь 75-летия Великой Победы, Новороссийск откликнулся одним из первых.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Восточного района Новороссийска обратились просят главу города Игоря Дяченко помочь сохранить дикий пляж на Шесхарисе. Стало известно, что на этом месте собираются построить грузовой терминал. Сейчас встает вопрос о застройке единственного прохода к морю.

ИСТОЧНИК KP.RU