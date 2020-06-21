2020-06-21T10:31:26+03:00
Общество

Губернатор Кубани поздравил медработников с профессиональным праздником

Он отмечается 21 июня
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 июня поздравил медицинских работников Кубани с профессиональным праздником. Он поблагодарил медиков за труд.

– Сейчас медработники на передовой. Особенно последние несколько месяцев были особенно сложными. Многие жили в больницах неделями, находясь вдали от семей. Спасибо за ваш высочайший профессионализм и верность своему высокому призванию – сохранять и спасать человеческие жизни, – сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что благодаря врачам удалось сдержать распространение коронавируса в крае. Регион постепенно возвращается к докарантинной жизни. Глава края уточнил, что власти будут продолжать поддерживать медицину: строить и ремонтировать больницы, оснащать современным оборудованием сельские лечебные учреждения, - делать все необходимое, чтобы медики работали в достойных условиях.

Стоит отметить, что в настоящее время в отрасли здравоохранения края трудится более 70 тысяч медработников.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне Дня медработника краснодарский врач рассказал "Комсомольской правде" - Кубань", как попал в Коммунарку, и чего больше всего хотелось после двух месяцев работы с «ковидными» пациентами в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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