В Краснодар доставили еще два новый трамвая

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:21:26+03:00

Они прибыли в кубанскую столицу из Усть-Катава

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Западное депо краевого центра пополнили ещё два новых трамвая. Их привезли в субботу, 20 июня. Первые два новых трамвая на специальных автоплатформах из Усть-Катава Челябинской области доставили в столицу Кубани 14 июня.

- Новые трамваи продолжают поступать в Западное трамвайное депо. Они выйдут на линии на его маршрутах, в том числе в Юбилейном микрорайоне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Новые вагоны низкопольные и оснащены кондиционерами.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти Краснодара закупят для города 35 новых односекционных трамваев. Ранее говорилось о 32. Но из-за экономии на торгах появилась возможность купить еще три вагона. На 2021 год планируется закупить 30 односекционных вагонов.

Стоит отметить, что стартовавшее в 2019 году обновление парка электротранспорта стало самым масштабным для «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» за последние 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU