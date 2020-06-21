Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года: заболели пятеро детей

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:29:14+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года

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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года увеличилось на 64 человека.

- Положительные тесты на короновирусную инфекцию пришли у пятерых детей. Двухлетний ребенок заболел в Павловском районе, трехлетний – в Северском, четырехлетний в Краснодаре, в Туапсинском районе Covid-19 зафиксирован у малыша пяти лет, в Сочи заболел шестилетний ребенок.

Стоит отметить, что зараженные зафиксированы в 26 муниципальных образованиях. Среди заболевших 24 мужчины и 40 женщин в возрасте до 82 лет.

Напомним, что с 21 июня губернатор отменил карантин. С каждым днем в крае количество заболевших идет на спад. Но меры предосторожности соблюдать рекомендуют настоятельно - в помещениях по постановлению главы региона нужно находится в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU