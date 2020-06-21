В Краснодаре прочистили 171 км коллекторов
В кубанской столице с июня прошлого года работает специальная служба по содержанию ливневой канализации. Сейчас в ней трудятся 16 специалистов. С марта 2020 года в распоряжении службы нахотся 12 машин: гидродинамические, поливомоечные и илососные.
- С начала работы в Краснодаре рабочие проверили и прочистили 171,1 км ливнёвки, вывезли больше 1,3 тысяч кубометров ила, откачали 1,6 тысяч кубометров дождевой воды. Расчистили от ила и грязи 4,7 тысяч дождевых колодцев. Отработали заявки жителей по 470 адресам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре появится муниципальная служба по содержанию деревьев. Ее специалисты будут максимально сохранять «зеленый фонд» города. По словам главы города, в этой работе задействованы не только муниципальные службы, но и ресурсоснабжающие компании, КТТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU