Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 21 июня скончались еще три человека

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:55:16+03:00

С начала пандемии в регионе погибло 57 человек с COVID-19

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За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 64 случая заболевания. Кроме того, зарегистрировано три летальных исхода. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельных случаях. Всем им было больше 80 лет.

- На 21 июня три человека умерли от короновируса: двое в Краснодаре, один в Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

83-летняя жительница Краснодара скончалась через неделю после поступления в городскую клиническую больницу №3. У нее выявили коронавирус. Еще женщина страдала хронической ишемической болезнью сердца и злокачественным новообразованием кишечника.

В краевой клинической больнице №2 скончался 89-летний житель Адыгеи. У него была тяжелая форма коронавирусной инфекции, а также заболевание сердца и сахарный диабет.

Также с Covid-19 умер житель Сочи. У него еще было заболевание сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU