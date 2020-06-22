2020-06-22T08:20:15+03:00
Общество

В Краснодаре прошла акция «Свеча памяти»

Церемония состоялась у Вечного огня
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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На площади Памяти Героев в Краснодаре прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти и скорби. В 4 часа утра представители власти возложили памятные свечи к Вечному огню.

- Война пришла в каждый дом, в каждую семью. Мужество и героизм солдат, которые принесли мир народам Европы, всегда в нашей памяти, - сказал города Евгений Первышов.

Вениамин Кондратьев добавил, что война унесла полмиллиона жизней кубанцев и жители никогда не забудут подвиг предков.

- Ничто в этом мире не отнимет, не сотрет у нас память об испытаниях, которые пережили наши деды и прадеды в те страшные годы. Гордость за героическое поколение нашей страны, за наших героев – живых и мертвых – будет с нами всегда, - заключил губернатор.

Напомним, что сегодня в 12:00 по всей стране одновременно раздастся звуковой сигнал. В течение одной минуты его дадут личные авто, общественный транспорт, поезда, корабли, а также заводы и фабрики, буровые и порты, колокола в церквях и соборах.

А в 12:15 вся страна, в частности и край, почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Стоит отметить, что в это время помимо минуты молчания во всех регионах страны, в частности и на Кубани, прекратится теле- и радиовещание. Также на минуту приостановят работу сотрудники аэропортов, работники железнодорожных и автовокзалов, предприятий и магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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