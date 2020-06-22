На Кубани на ремонт Домов культуры выделили 43 млн рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:02:12+03:00

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В этом году в Краснодарском крае планируется привести в порядок 11 ДК. Три из них ремонтируются в Тихорецком районе.

- Ремонт Домов культуры идет в станицах Юго-Северной и Хоперской, а также в поселке Парковском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Доме культуры станицы Юго-Северной уже перекрыли крышу. Планируется заменить дверные блоки и окна. В Хоперском сельском поселении на ДК также меняют кровлю, работы закончат до конца июля. А в послелке Парковском идет капитальный ремонт Дома культуры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Тихорецком районе на реконструкцию парка выделили 20 млн рублей. Зону отдыха обновляют в станице Архангельской. Первый этап выполнен на 55%, работы планируется завершить в августе. Реконструкция зоны отдыха будет проводиться в три очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU