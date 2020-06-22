В Новороссийске открылся новый МФЦ

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:33:35+03:00

Он будет обслуживать до 1000 человек в день

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске офис МФЦ переехал в новое здание. Более 10 лет назад самый первый офис открыли на улице Бирюзова. Теперь он переехал – распахнул свои двери в торговом центре на улице Советов, 1.

– Теперь в городе-герое офис МФЦ находится на первом этаже торгового центра «Красная площадь». Сюда не будет сложности прийти маломобильным категориям граждан, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый офис оборудован 32-мя окнами предоставления государственных и муниципальных услуг. Это позволит ежедневно обслуживать от 800 до 1000 человек. Кроме этого в центре оборудовали детскую зону, также в МФЦ есть комната матери и ребенка.

Напомним, что с 15 июня, после снятия ограничительных мер, жители Краснодара атаковали МФЦ. Ранее документы можно было подавать только по предварительной записи. В дверях центров выстроились огромные очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU