2020-06-15T13:41:24+03:00
Общество

«Завалили заявками в детсады»: Жители Краснодара атаковали МФЦ

В дверях центров выстроились огромные очереди [фото, видео]
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
В МФЦ Краснодара выстроились огромные очереди. Фото: Телетайп КраснодарВ МФЦ Краснодара выстроились огромные очереди. Фото: Телетайп Краснодар
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня. Но послаблять ограничительные меры в регионе уже начали. Так, с 15 июня объявили о приеме документов в МФЦ в порядке живой очереди. Ранее сюда можно было попасть лишь по предварительной записи.

- Приходить обязательно при наличии средств индивидуальной защиты, - рассказывали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Туподар

Фото: Туподар

Также с 15 июня краснодарские МФЦ открыли свои двери для граждан, планирующих подавать документы для зачисления в детский сад. Зная намечающийся ажиотаж, департамент образования предварительно предупредил, что заявления на садик будут принимать в течение двух месяцев – до 15 августа.

- Мы понимаем, что родители в первый же день начала приема заявлений захотят подать все документы. Но в этом нет необходимости, поскольку комиссии начинают комплектовать детсады с 6 июля. Дата приема заявления никаким образом не влияет на принятие решения о зачислении ребенка в тот или иной детский сад, - отметили в ведомстве.

Фото: Туподар

Фото: Туподар

Но предупреждения о том, что не стоит толпиться в первый день приема документов в дверях МФЦ, не сработали. Утром 15 июня краснодарцы сняли на мобильник, как толпы людей атакуют многофункциональные центры города.

- В МФЦ Краснодара стартовало экстремальное шоу «Запиши ребенка в детский сад!». Такая очередь на Шоссе Нефтяников. В других МФЦ, кажется, ситуация не лучше, - сообщили пользователи соцсетей.

Также местные жители отметили, что не все посетители в очереди были в медицинских масках. А о социальной дистанции, при таком количестве желающих попасть в МФЦ, даже речи не могло быть.

Очередь в МФЦ Краснодара.Видео: Телетайп Краснодара

Напомним, после очередного совещания оперативного штаба, который прошел 11 июня, в Краснодарском крае отменили пропускной режим. На работу разрешили выйти артистам театров и спортсменам. Также по предварительной записи открылись музеи. Кроме того, появилась возможность собираться на деловые встречи количеством участников до 50 человек.Стоит отметить, что с 13 июня возобновили работу гостиницы до 50 номеров и открылись вещевые рынки.

Но на въезде в регион по-прежнему сохраняется контроль: людей с температурой и другими признаками ОРВИ и тех, кто не забронировал заранее путевку в санаторий, отправляют назад домой или в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Краснодар дополнительно закупит еще три трамвая
На Кубани капитально отремонтируют 236 объектов образования
С начала 2020 года в Сочи выявлено около 70 самостроев
«В масках и только со своими болельщиками»: в Сочи возобновятся матчи футбольного чемпионата России
Карантин никто не снимал: междугородние автобусы продолжают ходить по спецрасписанию
СК организовали проверку по факту смерти 38-летнего лже-хирурга Алены Верди
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня 2020 года: среди заболевших - пятеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня 2020 года увеличилось на 72 человека
Температура воды в Черном море 15 июня 2020: самая холодная вода в Анапе
На Кубани начали выдавать разрешения на охоту
На Кубани действует повышенный класс пожарной опасности
Житель Краснодара потратил с чужой карты 45 тысяч рублей
На Кубани пройдет акция «Свеча памяти»
На Кубани с начала года собрали более 600 тонн ягод
В Геленджике сообщили о задержании начальника ЖКХ
Вениамин Кондратьев отреагировал на известие о гибели главного фермера Краснодарского края
В Новороссийске завершается ремонт девяти улиц
ФК "Краснодар" рассказал, как вернуть деньги за билеты на матчи, пропущенные из-за коронавируса
На Кубани возобновят работу торговые центры до 3 тысяч квадратных метров
В Краснодаре трое человек отправлены в обсерватор
В Анапе дайверы установили памятный знак на затонувшем в войну танкере
На Кубани от коронавируса за сутки умерли два пациента
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года: возраст инфицированных от 2 до 86 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года увеличилось на 77 человек
В Краснодар приехали новые трамваи
Температура воды в Черном море 14 июня 2020: комфортно купаться в Анапе
"Случилось столпотворение": В Геленджике закрылся клуб, где прошла шумная вечеринка