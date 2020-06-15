«Завалили заявками в детсады»: Жители Краснодара атаковали МФЦ

В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня. Но послаблять ограничительные меры в регионе уже начали. Так, с 15 июня объявили о приеме документов в МФЦ в порядке живой очереди. Ранее сюда можно было попасть лишь по предварительной записи.

- Приходить обязательно при наличии средств индивидуальной защиты, - рассказывали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Туподар

Также с 15 июня краснодарские МФЦ открыли свои двери для граждан, планирующих подавать документы для зачисления в детский сад. Зная намечающийся ажиотаж, департамент образования предварительно предупредил, что заявления на садик будут принимать в течение двух месяцев – до 15 августа.

- Мы понимаем, что родители в первый же день начала приема заявлений захотят подать все документы. Но в этом нет необходимости, поскольку комиссии начинают комплектовать детсады с 6 июля. Дата приема заявления никаким образом не влияет на принятие решения о зачислении ребенка в тот или иной детский сад, - отметили в ведомстве.

Фото: Туподар

Но предупреждения о том, что не стоит толпиться в первый день приема документов в дверях МФЦ, не сработали. Утром 15 июня краснодарцы сняли на мобильник, как толпы людей атакуют многофункциональные центры города.

- В МФЦ Краснодара стартовало экстремальное шоу «Запиши ребенка в детский сад!». Такая очередь на Шоссе Нефтяников. В других МФЦ, кажется, ситуация не лучше, - сообщили пользователи соцсетей.

Также местные жители отметили, что не все посетители в очереди были в медицинских масках. А о социальной дистанции, при таком количестве желающих попасть в МФЦ, даже речи не могло быть.

Очередь в МФЦ Краснодара.Видео: Телетайп Краснодара

Напомним, после очередного совещания оперативного штаба, который прошел 11 июня, в Краснодарском крае отменили пропускной режим. На работу разрешили выйти артистам театров и спортсменам. Также по предварительной записи открылись музеи. Кроме того, появилась возможность собираться на деловые встречи количеством участников до 50 человек.Стоит отметить, что с 13 июня возобновили работу гостиницы до 50 номеров и открылись вещевые рынки.

Но на въезде в регион по-прежнему сохраняется контроль: людей с температурой и другими признаками ОРВИ и тех, кто не забронировал заранее путевку в санаторий, отправляют назад домой или в обсерватор.