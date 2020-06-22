2020-06-22T11:09:20+03:00
Происшествия

Машину должника из Краснодара приставы нашли в Дагестане

Мужчина пытался скрыть ее
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краюФото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Житель Краснодар задолжал перед знакомым около трех миллионов рублей. Но отдавать деньги мужчина не собирался. Тогда заемщику пришлось обратиться в суд.

- Чтобы взыскать долг, приставы установили, что у мужчины в собственности есть автомобиль «Toyota Camry», на который можно наложить арест. Но, как выяснилось, машина находится в Республике Дагестан. Тогда пришло просить помощи у коллег, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Автомобиль остановили для проверки документов в Дагестане. Там же его и арестовали. В настоящий момент арестованный седан бизнес-класса помещен на штрафстоянку, откуда он отправится на принудительную реализацию. Вырученные средства пойдут в счет погашения крупной задолженности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани приставы арестовали УАЗик за долг в 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Выходное пособие»: в Сочи уволенная продавщица захватила с собой 200 тысяч из кассы
«Финансы есть»: В Краснодаре готовятся к проектированию реконструкции Дома купца Лихацкого
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 22 июня скончались еще два человека
Машину должника из Краснодара приставы нашли в Дагестане
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года: заболели восемь детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 61 человека
В Новороссийске открылся новый МФЦ
На Кубани на штрафстоянки отправили более 30 автомашин нелегальных перевозчиков
«Лада» в Сочи перевернулась на крышу в результате аварии
На Кубани на ремонт Домов культуры выделили 43 млн рублей
В Краснодаре прошла акция «Свеча памяти»
В Сочи разыскивают покупательниц, справивших нужду в раковину в ТЦ
Жители Горячего Ключа жалуются на закрытый после отмены карантина парк
В Адыгее предъявили обвинение предпринимателю за смерть пенсионерки под снесенной ветром остановкой
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 21 июня скончались еще три человека
В парке «Краснодар» появились аудио-прогулки
В Краснодаре прочистили 171 км коллекторов
В Краснодаре, пропавшего после купания мальчика, нашли мертвым
В Краснодар доставили еще два новый трамвая
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года: заболели пятеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года увеличилось на 64 человека
Губернатор Кубани поздравил медработников с профессиональным праздником
На Кубани выпускники не будут надевать маски на экзаменах
В Новороссийске открылся сквер 75-летия Победы