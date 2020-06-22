Машину должника из Краснодара приставы нашли в Дагестане

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:09:20+03:00

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Житель Краснодар задолжал перед знакомым около трех миллионов рублей. Но отдавать деньги мужчина не собирался. Тогда заемщику пришлось обратиться в суд.

- Чтобы взыскать долг, приставы установили, что у мужчины в собственности есть автомобиль «Toyota Camry», на который можно наложить арест. Но, как выяснилось, машина находится в Республике Дагестан. Тогда пришло просить помощи у коллег, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Автомобиль остановили для проверки документов в Дагестане. Там же его и арестовали. В настоящий момент арестованный седан бизнес-класса помещен на штрафстоянку, откуда он отправится на принудительную реализацию. Вырученные средства пойдут в счет погашения крупной задолженности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани приставы арестовали УАЗик за долг в 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU