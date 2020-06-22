Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 22 июня скончались еще два человека

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:19:20+03:00

С начала пандемии в регионе погибло 65 человек с COVID-19

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Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 61 человека. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельных случаях.

- За последние сутки скончались двое пациентов с короновирусом: в сочинской и краснодарской больницах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

54-летнего жителя Сочи госпитализировали с тяжелой формой течения инфекции, двусторонней пневмонией и другими сопутствующими заболеваниями. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось.

64-летняя жительница Кропоткина была госпитализирована в Тихорецкую ЦРБ. Затем ее состояние ухудшилось и женщину перевели в инфекционную больницу Краснодара. Помимо короновируса у нее были сопутствующие заболевания: хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Спасти ее также не удалось.

В Минздраве края сообщают, что в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 20 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU