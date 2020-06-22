Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 61 человека

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:49:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 июня 2020 года

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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 61 человека. Возраст пациентов от 11 месяцев до 82 лет. Среди них 32 женщины и 29 мужчин. Общее количество выявленных случаев перевалило за 5,5 тысяч человек.

- В Краснодаре стандартно больше всего зараженных - 20 человек за последние сутки, в том числе двое 15-летних подростков, 10 случаев выявили в Кавказском районе, в том числе дети 11 месяцев и 6 лет, четыре – в Сочи, включая 12-летнего ребенка. По три заболевших выявлено в Новороссийске, в том числе 13-летний подросток, и в Усть-Лабинском районе, по два – в Северском, Тихорецком, Белореченском, Белоглинском, Славянском районах. По одному случаю в Анапе, Тбилисском, Ейском, Красноармейском, Кореновском, Апшеронском, Лабинском, Темрюкском, Динском районах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в оперштабе.

Также короновирус подтвердился еще у двоих детей: 8-летнего ребенка в Выселковском районе и 10-летнего - в Гулькевичском.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с 21 июня губернатор отменил карантин. Свои двери распахнули торговые центры. А посетители выстроились в длинные очереди. Мало то, что не все были в помещение в масках, как того требует постановление губернатора, так еще и социальную дистанцию никто не соблюдал.

ИСТОЧНИК KP.RU