2020-06-22T14:15:21+03:00
Общество

В урочище Поднависла захоронили останки 12 неизвестных солдат

Их обнаружили поисковики под Горячим Ключом
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация Кубани.Фото: администрация Кубани.
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В День памяти и скорби в известном урочище Поднависла, что под Горячим Ключом, прошло захоронение останков двенадцати солдат. Их обнаружили поисковики в месте, где в 1942 году шла ожесточенная битва за Кавказ.

Бойцов захоронили на месте воинского мемориала, их имена и фамилии, к сожалению, установить не удалось.

Как сообщают в администрации Краснодарского края, в регионе работает Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск», а также краевое отделение организации «Поисковое движение России». Поисковики устанавливают судьбы фронтовиков, павших или пропавших без вести.

- Сейчас из-за коронавируса заявки принимают онлайн, оставить заявку можно в форме на сайте, - отмечают в администрации региона.

Напомним, ранее в Краснодаре прошла акция "Свеча памяти". В четыре часа утра краснодарцы возложили цветы к мемориалу у Вечного огня.

Фото: администрация Кубани.

Фото: администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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