В урочище Поднависла захоронили останки 12 неизвестных солдат
В День памяти и скорби в известном урочище Поднависла, что под Горячим Ключом, прошло захоронение останков двенадцати солдат. Их обнаружили поисковики в месте, где в 1942 году шла ожесточенная битва за Кавказ.
Бойцов захоронили на месте воинского мемориала, их имена и фамилии, к сожалению, установить не удалось.
Как сообщают в администрации Краснодарского края, в регионе работает Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск», а также краевое отделение организации «Поисковое движение России». Поисковики устанавливают судьбы фронтовиков, павших или пропавших без вести.
- Сейчас из-за коронавируса заявки принимают онлайн, оставить заявку можно в форме на сайте, - отмечают в администрации региона.
Напомним, ранее в Краснодаре прошла акция "Свеча памяти". В четыре часа утра краснодарцы возложили цветы к мемориалу у Вечного огня.
Фото: администрация Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU