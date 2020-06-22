В Краснодаре полицейские перестарались в борьбе с преступностью и избили инвалида

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:49:18+03:00

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Как удалось установить следствию, в ночь на 11 марта прошлого года сотрудники краснодарской ППС – заместитель командира взвода и инспектор – патрулировали садоводческие товарищества, что расположены на Ростовском шоссе. В одном из них под названием "Ветеран" правоохранители увидели мужчину, который перебирался через забор своего дачного участка. Увидев это, сотрудники полиции избили и задержали молодого человека.

– Обвиняемые не выяснили, совершает ли данный гражданин какое-либо административное или уголовное злодеяние, – отмечают в СУ СК региона. – Они необоснованно применили в отношении его физическую силу и наручники, тем самым причинив тяжкий вред здоровью пострадавшего.

В настоящий момент расследование уголовного дела по пунктам "а,б,в" части 3 статьи 286 УК РФ завершено, материалы с утвержденным прокурором обвинением переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU