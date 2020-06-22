2020-06-22T17:43:49+03:00
Карта Кубани

Прокуратура вступилась за экологию Новороссийска

Во время обследования береговой полосы правоохранители обнаружили два коллектора, из которых грязь стекала в море
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Фото: пресс-служба прокуратуры Кубани.Фото: пресс-служба прокуратуры Кубани.
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С проверкой о надлежащем содержании экологии Новороссийска в город-герой прибыли сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. В ходе обследования прибрежной общедоступной полосы экологические заступники обнаружили два сточных коллектора, из которых во время дождей без какой-либо очистки сливалась муть в Черное море и реку Цемесс.

Стоит отметить, что данные коллекторы оказались бесхозяйственными. Теперь сотрудники специализированной прокуратуры обязали мэрию Новороссийска принять эти объекты на баланс.

- По данным фактам прокуратура внесла в адрес главы администрации муниципального образования город Новороссийск представление об устранении нарушений водного законодательства, законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Помимо этого, как отмечают в ведомстве, наказаны и виновные лица из управления ЖКХ, которые своевременно не выявили эти коллекторы. Вот и вышло, что за тем, чем должен был следить мэр Игорь Дяченко, теперь следит природоохранная прокуратура.

Напомним, ранее "КП"-Кубань" писала, что в Новороссийске на месте парка хотят построить торговый комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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