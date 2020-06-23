В Краснодаре на двух перекрестках установят «умные светофоры»

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:32:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на перекрестках меняют оборудование. В ближайшее время «умные светофоры» появятся на пересечении улиц Октябрьской и Буденного, а также Проспекта Чекистов и улицы Думенко.

- Адаптивные светофоры оснащены специальными датчиками, которые регистрируют интенсивность потока и могут сокращать или продлевать фазы движения транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Во время замены оборудования на данных перекрестках светофоры работать не будут. В графике это 25 и 26 июня. При необходимости обеспечивать на дорогах будут находиться сотрудники ГИБДД.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «умные светофоры» заработали на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской, улиц Российской и Солнечной, а также улиц Восточно-Кругликовской и Школьной. Они работают по такому же принципу - если несколько секунд машины не пересекают стоп-линию, то сигнал переключается, движение продолжает другой поток транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU