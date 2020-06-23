В Краснодаре строящиеся школы и детские сады заранее укомплектуют педагогами

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре активно строятся образовательные учреждения. Сегодня на территории кубанского центра одновременно возводят 10 школ и 6 детских садов. А на стадии проектов находятся еще 19 школ и 22 детских дошкольных учреждения.

- За всеми строящимися объектами фактически закреплены директора существующих учреждений образования. Работа на местах по подбору кадров к новому учебному году идет уже сейчас. Объявления о наличии вакансий можно найти в газетах, в службе занятости, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В этом году планируют сдать школы по улицам Красных партизан, Марины Цветаевой, Изобильной, в микрорайоне «Молодежном», также достроят блок начальных классов на 300 мест на территории гимназии № 92. Будут готовы детские сады по улицам Калинина и Валерия Гассия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по строительству новых школ Кубань – первая в стране. В регионе за последние пять лет построено рекордное количество образовательных учреждений. Ничего подобного не происходило в регионе последние 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU