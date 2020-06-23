СК начал проверку обстоятельств падения парапланеристов в Сочи

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:23:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет приступил к проверке обстоятельств драматического эпизода в горах в окрестностях поселка Красная Поляна. Ранее там, в результате падения параплана, серьезно пострадали двое мужчин - турист и инструктор.

Оба сейчас в тяжелом состоянии находятся в больницах Сочи.

- Днем 20 июня 38-летний мужчина обратился к индивидуальному предпринимателю за платной услугой по катанию на параплане. Во время планирования летательного аппарата произошел загиб крыла параплана и его крушение на склон горы Роза Пик.

В настоящее время следователем проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU