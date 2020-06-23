На Кубани бывшего члена Палаты адвокатов подозревают в посредничестве во взятке
В мае этого года бывший член Палаты адвокатов Нижегородской области находился в аэропорте Анапы. Там он передал местному замначальнику отдела судебных приставов 200 тысяч рублей. За эту сумму чиновник должен был быстрее принять решение по исполнительному производству о переводе 8 млн рублей в адрес одной из компаний.
Но мужчину задержали оперативники.
- Краснодарским следственным отделом на транспорте по материалам коллег из службы в городе Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего члена Палаты адвокатов Нижегородской области. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС. Четыре года инспекторы устраивали поборы на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU