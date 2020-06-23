2020-06-23T10:47:58+03:00
Происшествия

На Кубани бывшего члена Палаты адвокатов подозревают в посредничестве во взятке

Мужчина работал в Нижегородской области
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: mmsut.sledcom.ruФото: mmsut.sledcom.ru
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В мае этого года бывший член Палаты адвокатов Нижегородской области находился в аэропорте Анапы. Там он передал местному замначальнику отдела судебных приставов 200 тысяч рублей. За эту сумму чиновник должен был быстрее принять решение по исполнительному производству о переводе 8 млн рублей в адрес одной из компаний.

Но мужчину задержали оперативники.

- Краснодарским следственным отделом на транспорте по материалам коллег из службы в городе Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего члена Палаты адвокатов Нижегородской области. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС. Четыре года инспекторы устраивали поборы на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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