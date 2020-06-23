Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 июня 2020 года увеличилось на 60 человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:13:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 июня 2020 года

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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 60 человек.

- Краснодар остается в лидерах по количеству инфицированных – здесь выявлен за последние сутки 21 новый случай, в Белореченском районе заболели семь человек. Шесть заразившихся зафиксировано в Сочи, пять – в Кавказском районе. По три человека в Новороссийске, Крымском и Темрюкском районах, по два – в Ленинградском, Апшеронском и Павловском. По одному в Геленджике, Белоглинском, Тихорецком, Новопокровском, Гулькевичском и Каневском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В числе заболевших короновирусом восемь детей.

С каждым днем в крае количество заболевших идет на спад. Предыдущая статистика за сутки показала 61 случай заражения в крае. Напомним, что с 21 июня губернатор отменил карантин. Но, чтобы не допустить новых вспышек, нужно соблюдать меры предосторожности - в помещениях рекомендуют находиться в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU