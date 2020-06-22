2020-06-22T10:58:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года: заболели восемь детей

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 61 человека.

- За сутки заболели восемь детей. Двое 15-летних подростка с Covid-19 выявили в Краснодаре. В Кавказском районе короновирус подтвердился у детей 11 месяцев и 6 лет. В Сочи – у 12-летнего ребенка. В Новороссийске заболел 13-летний подросток. 8-летний ребенок с диагнозом короновирус выявлен Выселковском районе, 10-летний – в Гулькевичском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

За последние сутки выявили 61 случай заболевания в 21 муниципалитете. Возраст пациентов от 11 месяцев до 82 лет. Среди них 32 женщины и 29 мужчин.

В Минздраве края сообщают, что в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 20 пациентов.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае выздоровели почти 77% заболевших коронавирусом.

Напомним, что с 21 июня губернатор отменил карантин. С каждым днем в крае количество заболевших идет на спад. Но меры предосторожности соблюдать рекомендуют настоятельно - в помещениях по постановлению главы региона нужно находится в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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