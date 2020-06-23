2020-06-23T12:21:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: умерла 25-летняя девушка

С начала пандемии в регионе погибло 67 человек с COVID-19
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 60 человек. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельных случаях.

- Оба летальных случая произошли в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Скончалась 25-летняя жительница Тимашевска. Девушка попала в Красноармейскую ЦРБ, а затем ее перевели в СКИБ. Она находилась на ИВЛ. У молодой пациентки диагностировали короновирус и двустороннюю вирусную пневмонию. Несмотря на усилия врачей, девушку спасти не удалось.

Также не спасли 61-летнюю жительницу Кропоткина. С Тихорецкой ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией ее доставили в Краснодар. В СКИБ подтвердили и короновирус. Женщина страдала сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, гипертонией, болезнью почек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в настоящее время в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 23 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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