Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 23 июня 2020 года: заболели восемь детей

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:25:06+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 23 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 60 человек.

- Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин. В их числе восемь детей. Возраст пациентов от 3 до 82 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новые заражения за последние сутки выявили в 16 муниципальных образованиях.

В настоящее время в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 23 пациента.

Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Он продлится до 6 июня. Ожидается, что именно об открытии дошкольных учреждений пойдет речь на предстоящем в четверг, 25 июня, заседании оперативного штаба. По крайней мере, в пользу возобновления работы детских садов уже выступили врачи-инфекционисты.

ИСТОЧНИК KP.RU