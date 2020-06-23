Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 23 июня 2020 года: заболели восемь детей
На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 60 человек.
- Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин. В их числе восемь детей. Возраст пациентов от 3 до 82 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что новые заражения за последние сутки выявили в 16 муниципальных образованиях.
В настоящее время в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 23 пациента.
Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Он продлится до 6 июня. Ожидается, что именно об открытии дошкольных учреждений пойдет речь на предстоящем в четверг, 25 июня, заседании оперативного штаба. По крайней мере, в пользу возобновления работы детских садов уже выступили врачи-инфекционисты.
ИСТОЧНИК KP.RU