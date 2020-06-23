2020-06-23T11:25:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 23 июня 2020 года: заболели восемь детей

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 23 июня 2020 года
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodarФото: admkrai.krasnodar
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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 60 человек.

- Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин. В их числе восемь детей. Возраст пациентов от 3 до 82 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новые заражения за последние сутки выявили в 16 муниципальных образованиях.

В настоящее время в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 23 пациента.

Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Он продлится до 6 июня. Ожидается, что именно об открытии дошкольных учреждений пойдет речь на предстоящем в четверг, 25 июня, заседании оперативного штаба. По крайней мере, в пользу возобновления работы детских садов уже выступили врачи-инфекционисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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