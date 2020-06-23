2020-06-23T12:35:52+03:00
Общество

В Краснодаре делают ямочный ремонт дорог

За неделю службы залатали пять участков
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре с 15 по 21 июня ямочный ремонт дорог сделали на площади 1615 квадратных метров. За неделю залатали пять участков: на пересечение улиц Калинина и Брюсова, на Рашпилевской, 180, на улице Горной, а также на улицах Черкасской и Ставропольской, 3.

- Специалисты подрядных организаций восстанавливали верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Всего с начала года такие работы выполнены на 58 тысячах квадратных метров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре отремонтировали улицу Казачью. Работы здесь провели по просьбе жителей. Сейчас на участке ремонтируют проезды и облагораживают зеленые зоны. Для безопасности дорожного движения в районе школы в ближайшее время установят светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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