В Краснодаре новый МФЦ откроется в «СБС Мегамолл»

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:49:11+03:00

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Новый офис многофункционального центра откроется 25 июня на втором этаже торгово-развлекательного центра «СБС Мегамолл».

- Новое помещение оснащено современной техникой для оперативного обслуживания и решения вопросов населения. В офисе находится 40 окон обслуживания. Прием и выдача документов будет осуществляться в порядке живой очереди. Входить в зал можно будет только в масках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Многофункциональный центр будет работать с понедельника по субботу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новый МФЦ открылся в Новороссийске. Тоже в торговом центре. Старый офис переехал на первый этаж «Красной площади».Здесь для предоставления государственных и муниципальных услуг открыты 32 окна. Теперь ежедневно МФЦ может обслуживать до 1000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU