2020-06-23T14:39:51+03:00
Происшествия

В Краснодаре следователи проверяют депутата

По данным СУ СК, мужчина принял на работу свою дочь
Галина КОПЫЛОВА
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Дело направлено в судДело направлено в суд
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Краснодарский депутат принял на работу помощницей родственницу – свою дочь. Несколько лет ей начислялась зарплата. А эти действия идут вопреки интересам службы. Мало того, следователи усмотрели то, что девушка получала деньги даже тогда, когда уезжала за границу.

- По версии следствия, дочь депутата в весенний и летний периоды с 2011 по 2015 года выезжала за пределы Российской Федерации. А в табели учета вносились сведения о том, что в этот период девушка работала. Обвиняемый знал, что его дочь не находилась на рабочем месте, но несмотря на это подписывал документы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Родственнице депутата еще и перечислили 74 тысяч рублей зарплаты. Сейчас за злоупотребления полномочиями в отношении депутата возбудили уголовное дело. Материалы направлены в суд.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что арбитражный суд Кубани спас от депутата анапский берег, на котором тот в самоволку возвел самострой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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