График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: полный список адресов на июль

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:17:10+03:00

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Отключения горячей воды продолжаются. Ранее был «КП» опубликовала июльский график плановых работ в Краснодаре. А теперь стало известно, когда в следующем месяце без кипятка останутся и жители Новороссийска. По традиции профилактика продлится две недели.

КОНКРЕТНО

С 1 по 14 июля:

- Планеристов, 55.

Со 2 по 14 июля:

- Видова, 156а, 158а,158б, 160а, 164а, 174, 176а,

- Герцена, 1б, 3, 7, 9,

- Гордеева, 4.

Со 2 по 15 июля:

- Ясельная, 4.

С 9 по 22 июля:

- Аршинцева, 25 а, 50,

- Героев Десантников, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73а, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,

- Дзержинского пр., 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 199а, 201, 203, 205, 205а, 205б,

- Жени Хохлова, 2,

- Комсомольская,22,

- Куникова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54.

- Михаила Борисова, 11а, 13, 15,

- Первомайская, 5,

- Прямая, 31, 33,

- Раевского, 62,

- Сибирская, 26.

ИСТОЧНИК KP.RU