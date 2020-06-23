Температура воды в Черном море 23 июня 2020: теплее всего в Темрюке

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:17:23+03:00

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Курортный сезон стартовал еще 1 июня, однако первые 20 пляжей заработали в Сочи только 6 июня из-за ограничительных мер. С 21 числа на Кубани отменили карантин. Отдыхающие уже вовсю совершают заплывы. Только вот не всегда температура воды позволяет окунуться с комфортом. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями нагрева морской воды.

Согласно данным метеорологов на 23 июня, теплее всего на Черноморском побережье сейчас в Темрюке. Там вода прогрелась до 24,9 градусов. Также тепло в Архипо-Осиповке – там температура воды достигла 23,9 градусов. Чуть ниже – в Анапе - здесь 23,7 градусов. 23,6 - в Новороссийске и Сочи.

На других курортах купаться холоднее. В Геленджике сегодня температура воды 23,3 градуса, а в Туапсе - 23,2.

ИСТОЧНИК KP.RU