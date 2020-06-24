На Кубани юбилей Парада Победы отметят флешмобами и онлайн-акциями

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:11:44+03:00

На Кубани пройдут флешмобы и акции в честь юбилея парада Победы. Фото пресс-службы администрации края

Принять в них участие может любой желающий

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Помимо парада в Новороссийске, который начнется в полдень 24 июня, в городах и районах края в течение дня будут организуются онлайн-акции и флешмобы.

Каждый житель региона может изготовить бумажного голубя и выложить фото в социальные сети с хэштегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

– Провести этот день всей семьей за совместным творческим занятиям с ребенком предлагает акция «Я рисую мелом». Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни. Украсить свой двор и выложить фото в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня можети любой желающий, – рассказали в департаменте внутренней политики региона.

В городах и районах края в день юбилей Парада Победы также выступят многочисленные творческие коллективы. Концерты пройду прямо во дворах жилых микрорайонов. Юнармейцы пройдут торжественным маршем под окнами квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

А вечером в небе над Кубанью, как и 75 лет назад, загорятся прожекторы речных, морских, военных и торговых портов, а также предприятий на территории всего края.

В Сочи, на площади возле Южного мола морпорта взмоет в небо праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU