На Кубани юбилей Парада Победы отметят флешмобами и онлайн-акциями
Помимо парада в Новороссийске, который начнется в полдень 24 июня, в городах и районах края в течение дня будут организуются онлайн-акции и флешмобы.
Каждый житель региона может изготовить бумажного голубя и выложить фото в социальные сети с хэштегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.
– Провести этот день всей семьей за совместным творческим занятиям с ребенком предлагает акция «Я рисую мелом». Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни. Украсить свой двор и выложить фото в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня можети любой желающий, – рассказали в департаменте внутренней политики региона.
В городах и районах края в день юбилей Парада Победы также выступят многочисленные творческие коллективы. Концерты пройду прямо во дворах жилых микрорайонов. Юнармейцы пройдут торжественным маршем под окнами квартир ветеранов Великой Отечественной войны.
А вечером в небе над Кубанью, как и 75 лет назад, загорятся прожекторы речных, морских, военных и торговых портов, а также предприятий на территории всего края.
В Сочи, на площади возле Южного мола морпорта взмоет в небо праздничный салют.
ИСТОЧНИК KP.RU