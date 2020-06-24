2020-06-24T10:11:44+03:00
Общество

На Кубани юбилей Парада Победы отметят флешмобами и онлайн-акциями

Принять в них участие может любой желающий
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
На Кубани пройдут флешмобы и акции в честь юбилея парада Победы. Фото пресс-службы администрации краяНа Кубани пройдут флешмобы и акции в честь юбилея парада Победы. Фото пресс-службы администрации края
Изменить размер текста:

Помимо парада в Новороссийске, который начнется в полдень 24 июня, в городах и районах края в течение дня будут организуются онлайн-акции и флешмобы.

Каждый житель региона может изготовить бумажного голубя и выложить фото в социальные сети с хэштегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

– Провести этот день всей семьей за совместным творческим занятиям с ребенком предлагает акция «Я рисую мелом». Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни. Украсить свой двор и выложить фото в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня можети любой желающий, – рассказали в департаменте внутренней политики региона.

В городах и районах края в день юбилей Парада Победы также выступят многочисленные творческие коллективы. Концерты пройду прямо во дворах жилых микрорайонов. Юнармейцы пройдут торжественным маршем под окнами квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

А вечером в небе над Кубанью, как и 75 лет назад, загорятся прожекторы речных, морских, военных и торговых портов, а также предприятий на территории всего края.

В Сочи, на площади возле Южного мола морпорта взмоет в небо праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперативники обнаружили у жителя Сочи коллекцию из 35 боевых наград
На Кубани переизбрали детского омбудсмена
Курортный комплекс Туапсинского района восстанавливается после карантина
Умер заслуженный юрист Кубани Юрий Ламейкин
На Кубани юбилей Парада Победы отметят флешмобами и онлайн-акциями
Знамя Победы водрузили в горах под Сочи
На Центральном водозаборе в Сочи произошел пожар
В Сочи определена дата выборов нового состава Городского собрания
В Сочи заменили уличный указатель с ошибкой в фамилии Юрия Гагарина
Краснодарцы 24 июня могут поучаствовать во Всероссийских акциях в честь 75-летия Великой Победы
Краснодарский край проведет ребрендинг придорожных ярмарок
В Краснодаре до 26 июня перекрыта улица 2-я Пятилетка
Новые люди в краснодарской политике
Прежде чем навек оборвать провода: энергетики напоминают о смертельной опасности при повреждении высоковольтных линий
Допуска не было: После гибели в Черном море научной сотрудницы Института океанологии возбуждено уголовное дело
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
В Краснодарском крае за месяц утонули 32 человека
Температура воды в Черном море 23 июня 2020: теплее всего в Темрюке
График отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020: какие улицы останутся без воды
98% от годового плана по ремонту дорог выполнено в Сочи
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: полный список адресов на июль
В Краснодаре следователи проверяют депутата
Карантин в Краснодаре: Речные прогулки на теплоходах по Кубани все еще под запретом
В Афипском произошел пожар в двухэтажном торговом здании
В Краснодаре новый МФЦ откроется в «СБС Мегамолл»