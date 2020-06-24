Смерть от коронавируса в Сочи: на курорте скончались двое горожан

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:04:06+03:00

В Сочи скончались два пациента с диагнозом COVID 19 Фото: Андрей АБРАМОВ

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Один из них - 59-летний мужчина заболел еще 2 июня. На следующий день он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Диагноз - новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19 в тяжелой форме.

У мужчины была диагностирована двусторонняя пневмония в тяжелой степени.

- Он также болел сахарным диабетом и анемией. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался, - говорится в сообщении оперативного штаба региона.

В больнице скончался и еще один житель курорта. Ему было 75 лет.

В стационар он был госпитализирован 11 июня с диагнозом новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма, двусторонняя очаговая пневмония.

- Пациент также страдал гипертонией, перенес инфаркт миокарда в 2017 году, - сообщает оперативный штаб.

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Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 20 районах Кубани. Из них в Краснодаре - 17, по 6 заболевших в Белореченском районе и Сочи. В Апшеронском, Лабинском, Северском и Тихорецком районах - по 4 случая (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU