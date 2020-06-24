2020-06-24T11:46:11+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 24 июня 2020: подтверждено 63 случая заболевания COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 24 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани выявлено 63 новых случая заболевания COVID 19На Кубани выявлено 63 новых случая заболевания COVID 19Фото: Иван МАКЕЕВ
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Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 20 районах Кубани. Из них в Краснодаре - 17, по 6 заболевших в Белореченском районе и Сочи. В Апшеронском, Лабинском, Северском и Тихорецком районах - по 4 случая.

Кроме того, заболевшие есть в Динском районе, а также в Крымском, Кавказском, Курганинском и Новокубанском, Тимашевском, Красноармейском, Новопокровском, Каневском, Мостовском, Туапсинском, Ленинградском районах и в Горячем ключе.

Среди заболевших есть и дети. Одному четыре года, он живет в Краснодаре, второму - семь лет, он из Сочи.

На 24 июня 2020 года всего в регионе 5624 больных опасной инфекцией. Детей - 395. 69 пациентов умерло.

Кстати, в Краснодарском крае до 6 июля действует режим повышенной готовности. Это значит, что если эпидситуация ухудшится, снова могут вернуть карантин. Поэтому пока в крае не работают фитнес-центры, закрыты бани и церкви. Не запущено еще в полной мере и автобусное сообщение между городами Кубани. А на деловые встречи можно собираться только до 100 человек.

Но есть и хорошие новости - с 1 июля заработают детские здравницы. А вот гостиницы в Краснодарском крае уже открыты, и чтобы в них остановиться, не надо привозить справку об отсутствии коронавируса. Открылись на Кубани и торгово-развлекательные центры, но зоны общепита пока под запретом.

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Согласно соответствующему постановлению главы Кубани, жизнь в крае после 21 июня пока не стала удобной. Один режим сменился другим - повышенной готовности - и продлится он до 6 июля.

Так, к примеру, не возобновились междугородние регулярные перевозки. А заказным автобусам приказано приостановить свою деятельность до особого распоряжения. Исключения действуют только на трансферы. Автовокзалы по-прежнему на замке (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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